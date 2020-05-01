Мадонна выяснила, что уже переболела коронавирусом

Мадонна выяснила, что уже переболела коронавирусом
Мадонна чувствует себя хорошо. Фото: instagram.com/madonna

Она сдала тест и у нее обнаружили антитела к инфекции. Артистка и поняла, что была заражена.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем Мадонна рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она записала видео, на котором заявила, что сдала тест на коронавирус и выяснилось, что у нее есть антитела к инфекции – значит, болезнь была перенесена бессимптомно. Мадонна добавила, что собирается уже завтра сесть в машину, открыть все окна и отправиться в путешествие, ничего не боясь.

Напоминаем, что во всем мире зарегистрировано более 3,3 миллионов случаев заражения. Около 235 тысяч человек скончались. В результате страны были вынуждены закрыть границы и объявить режим самоизоляции или и вовсе карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса за сутки скончались 37 человек. До этого, 30 апреля, по той же причине умерли 47 человек. Таким образом, в столице России жертвами коронавируса стали уже почти 700 человек.

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