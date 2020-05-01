В Москве от коронавируса за сутки скончались 37 человек

В Москве от коронавируса за сутки скончались 37 человек
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

На данный момент инфекция в столице унесла жизни 695 человек.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. К вечеру в московских больницах скончались 37 человек – у всех были положительные результаты тестов на инфекцию. До этого, 30 апреля, по той же причине умерли 47 человек. Таким образом, в столице России жертвами коронавируса стали уже почти 700 человек.

Напоминаем, что в России зарегистрировано около 114 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов 1169.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Коммунарке рассказали о новом симптоме коронавируса. У многих пациентов с положительными тестами есть кожные проявления, то есть высыпания – они «достаточно разнообразны». Их врачи наблюдают на руках и животе больных.

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