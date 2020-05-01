В Коммунарке рассказали о новом симптоме коронавируса

В Коммунарке рассказали о новом симптоме коронавируса
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

Врачи заявили, что никогда не видели, чтобы писали об этом признаке.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главврача Коммунарки Дениса Проценко. Он рассказал, что есть симптом коронавируса, на который могут не обращать внимание, так как его выявили совсем недавно. У многих пациентов с положительными тестами есть кожные проявления, то есть высыпания – они «достаточно разнообразны».

Их врачи наблюдают на руках и животе больных. Пока что Проценко не уверен наверняка, что высыпания и коронавирус взаимосвязаны, но вероятность высока. В ближайшее время врач хочет обсудить наблюдения российских медиков с иностранными коллегами.

Напоминаем, что в России случаев заражения зарегистрировано более 114 тысяч. Летальных исходов – 1169.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Япония бесплатно поставит лекарство от коронавируса в десятки стран мира.

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Япония бесплатно поставит лекарство от коронавируса в десятки стран мира