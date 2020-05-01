Япония бесплатно поставит лекарство от коронавируса в десятки стран мира

На сегодняшний день о Япония договорилась о поставке "Авигана" с 43 странами. Фото: pixabay

На сегодняшний день о Япония договорилась о поставке "Авигана" с 43 странами. Фото: pixabay

Япония бесплатно поделится с 43 странами препаратом «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир». Этот препарат считается перспективным средством для лечения пневмонии, которой болеют зараженные коронавирусом.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что его коллеги из разных стран проявили большой интерес к «Авигану». Просьбы о поставке препарата они получили от почти 80 стран. На сегодняшний день о Япония договорилась о поставке «Авигана» с 43 странами. К поставкам приступят после выходных. Каждая страна получит количество препарата, достаточного для лечения максимум 100 человек.

Эффективность препарата при лечении коронавирусной пневмонии была обнаружена в ходе исследований китайских врачей. Сейчас запасов «Авигана» в Японии хватит для лечения двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.

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