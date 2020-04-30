Эффективность ремдесивира в лечении COVID-19 подтверждена учеными

Эффективность ремдесивира в лечении COVID-19 подтверждена учеными
Испытания препарата продолжаются. Фото: pixabay.com

Ученые провели клинические исследования и подтвердили эффективность антивирусного препарата ремдесивир в борьбе с новым типом коронавируса.

Как сообщает ВВС, научные сотрудники продолжают исследование, на данный момент подведены лишь его предварительные итоги. Однако они показывают убедительные результаты, которые подтвердил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США в своем исследовании.

Глава института Энтони Фауи заявил, что ремдесивир оказывает существенный позитивный эффект и способен ускорить выздоровление зараженных коронавирусом пациентов.

Эксперимент начался более двух месяцев назад, в конце февраля. В нем участвуют более тысячи пациентов из США, Европы и Азии с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Pfizer может выпустить первую вакцину от COVID-19 уже осенью.

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