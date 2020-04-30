Pfizer может выпустить первую вакцину от COVID-19 уже осенью

Вакцина может появиться уже этой осенью. Фото: Pixabay

Вакцина может появиться уже этой осенью. Фото: Pixabay

Американский фармацевтический гигант Pfizer готовится выпустить вакцину от коронавирусной инфекции в конце осени, а клинические испытания планируют начать в августе.

Фармацевтическая компания, которая первой выведет на мировой рынок вакцину от COVID-19, может моментально разбогатеть, заработав десятки миллиардов долларов. В глобальной гонке мировых лидеров лекарственной промышленности участвуют крупные игроки, среди которых Pfizer.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла рассказал в интервью Wall Street Journal, что сейчас компания разрабатывает вакцину и оценивает ее эффективность. Первые результаты могут быть обнародованы уже в мае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ. Всего в список включили 83 препарата от коронавируса, шесть из них начали испытывать на людях.