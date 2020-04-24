Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ
Всего в список включили 83 препарата от коронавируса. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин против нового типа коронавируса в перечень перспективных. Полный список опубликован на сайте ВОЗ.

Так, в перечень ВОЗ попали шесть вакцин, разработанных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», две — в компании «БИОКАД» и последняя — в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.

Всего в список включили 83 препарата от коронавируса, шесть из них начали испытывать на людях.

Ранее стало известно, что в России набрали добровольцев, которые будут участвовать в клинических испытаниях вакцины. Группа сформирована из 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Всех участников испытаний признали здоровыми после прохождения медосмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Британия начнет производство вакцины от коронавируса, пока еще не прошедшей клинических испытаний.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакциона ВОЗ коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рецидивист пырнул ножом подростка за отказ дать деньги на алкоголь
Петербуржец получил 15-тысячный штраф за фейк о военных в Мурино
В Петербурге задержали вандалов, расписавших стены общежития консерватории
Дорожный ремонт на Московском проспекте закончится в конце июня
Власти Петербурга расширили перечень предприятий, на которых ...
Названы районы Ленобласти с большим числом больных коронавирусом
МВД Петербурга теперь может штрафовать горожан за нарушение самоизоляции
В России снова появился регион без выявленных случаев COVID-19