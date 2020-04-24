Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

Всего в список включили 83 препарата от коронавируса. Фото: Pixabay

Всего в список включили 83 препарата от коронавируса. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских вакцин против нового типа коронавируса в перечень перспективных. Полный список опубликован на сайте ВОЗ.

Так, в перечень ВОЗ попали шесть вакцин, разработанных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», две — в компании «БИОКАД» и последняя — в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.

Всего в список включили 83 препарата от коронавируса, шесть из них начали испытывать на людях.

Ранее стало известно, что в России набрали добровольцев, которые будут участвовать в клинических испытаниях вакцины. Группа сформирована из 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Всех участников испытаний признали здоровыми после прохождения медосмотра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Британия начнет производство вакцины от коронавируса, пока еще не прошедшей клинических испытаний.