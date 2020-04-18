Британия начнет производство вакцины от коронавируса, пока еще не прошедшей клинических испытаний

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Специалисты готовы пойти на такой риск, чтобы успеть создать миллион доз препарата к сентябрю.

Производство начнется уже на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Sky News с ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла.

В случае признания вакцины эффективной, уже осенью станет возможным ее использование. Клинические испытания пока продолжаются. При этом, есть риск провала. Ученые уверены в созданном препарате и дают 80% вероятности, что он окажется действенным.

Испытания проводятся при поддержке правительства Великобритании, которое выделило средства для работы ученых в размере 2,7 миллиона долларов.

Разработка британских ученых сочетает в себе вирус шимпанзе, который считает неопасным, и часть генома коронавируса. В случае с другими заболеваниями, вакцины, созданные подобным образом, являлись успешными и помогали обрести иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию.