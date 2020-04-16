Минздрав приостановил плановую вакцинацию

Всему причиной – коронавирус. Новорожденным прививки продолжают ставить, несмотря ни на что.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу краевого Минздрава. Там отметили, что в России приостановили плановую вакцинацию в связи с распространением коронавируса. При этом новорожденным уколы ставят в родильных домах. Отмечается, что все прививки взрослым детям поставят после того, как будет отменен режим самоизоляции.

Напоминаем, что в России коронавирусом заболели почти 28 тысяч человек. Летальных исходов зарегистрировали 232, выздоровели более 2,3 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии. Сейчас он чувствует себя неплохо, но последние дни были не самыми простыми в его жизни.