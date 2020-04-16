Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии

Сейчас он чувствует себя неплохо, но последние дни были не самыми простыми в его жизни.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем рассказал журналист Георгий Кудинов в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс». Он заявил, что лечился от коронавируса на протяжении двух недель. Кудинов лежал в миланской больнице, а затем его перевели в инфекционное отделение. Если сначала журналиста мучили кашель и высокая температура, то в какой-то момент, словно по щелчку, ему полегчало. Врачи объяснили, что коронавирус развивается странно – у него бывают переломные дни, когда ситуация то улучшается, то ухудшается.

Журналист принимал несколько препаратов — дарунавир и ритонавир, эффективных против ВИЧ; плаквенил, и еще одно лекарство, которое Кудинов не назвал. Журналиста лечили на протяжении 14 дней, за это время ему сделали три рентгеновских снимков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянские врачи благодарят российских коллег за помощь в лечении пациентов.