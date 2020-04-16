Итальянские врачи благодарят российских коллег за помощь в лечении пациентов

Они заявляют, что нет никаких претензий к профессионализму медиков из России.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на врача госпиталя в Бергамо. Он заявил, что помощь российских специалистов сложно переоценить – работают они крайне эффективно. Врачей отправили лечить тяжелых пациентов и все принятые ими меры помогают, рассказал итальянец. Он отметил, что отлично со своей работой справляются и врачи общего профиля. Российские коллеги будут лечить теперь не только тяжелых пациентов, но и других.

«С российскими специалистами мы работаем так, как будто всегда работали вместе»,

— добавил волонтер госпиталя, поблагодаривший Россию за материальную помощь и врачебное сотрудничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании карантин продлили на три недели. В стране с каждым днем все больше заболевших, власти борются с распространением коронавируса.