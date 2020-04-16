В Великобритании карантин продлили на три недели

В стране с каждым днем все больше заболевших, власти борются с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией. Он заявил, что введенные меры эффективны, но пока ослаблять их нельзя, чтобы обстановка не ухудшалась. Переживая за здоровье граждан и экономику, решили продлить карантин на три недели.

Напоминаем, что коронавирус в Великобритании обнаружили у 103 тысяч граждан. Умерли более 13,7 тысяч человек. Ситуация остается непростой, поэтому власти делают все для приостановки распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве будут штрафовать больных с симптомами ОРВИ за выход из дома. На них распространяются те же правила, что и для коронавирусных больных.