В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли сотовую вышку из-за опасения ввода 5G

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли сотовую вышку из-за опасения ввода 5G
Жители остались без связи. Фото: pixabay

Не верящие в существование инфекции нового типа Covid-19 сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии и оставили без связи село Ногир.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что в результате произошедшего, ему в приемную поступают ежедневные звонки о восстановлении вышки.

Как сообщил ТАСС, Битаров добавил, что некоторые жители республики считают, что новой болезни не существует, ее выдумали для распространения сетей 5G для дальнейшего «облучения и чипирования». Он также добавил, что столкнулся с такими людьми на митинге во Владикавказе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на в семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин из-за инфекции нового типа Covid-19. Соответствующие меры связаны с высоким уровнем заболеваемости. На территории, попавшие под карантин, запрещен въезд гражданам, которые там не проживают.

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