В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин из-за Covid-19

На указанные территории запрещен въезд гражданам, которые там не проживают. Фото: pixabay

На указанные территории запрещен въезд гражданам, которые там не проживают. Фото: pixabay

Cемь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантина. Соответствующие меры связаны с высоким уровнем заболеваемости.

Постановление о введении карантина подписал губернатор региона Глеб Никитин. Под данную меру подпадают города Выкса, Павлово и Кулебаки, село Починки, а также рабочие поселки Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

Как сообщается на сайте регионального правительства, на эти территории запрещен въезд гражданам, которые там не проживают. Кроме того, жители не смогут выехать за пределы населенных пунктов. Исключения возможны лишь для экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области с 12 мая вводится «масочный режим». Для пассажиров без масок будет запрещен проезд на общественном транспорте.