В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

Воспользоваться общественным транспортом можно будет только будучи в средстве защиты. Фото: pixabay

Воспользоваться общественным транспортом можно будет только будучи в средстве защиты. Фото: pixabay

В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.

С этого дня в регионе вводится «масочный режим», согласно которому из дома жители смогут выйти только в средстве индивидуальной защиты. Изменения также коснутся общественного транспорта.

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, сообщает RT, объяснительная работа с пассажирами начнется 3 мая. А с 12 числа пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте.

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