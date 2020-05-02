В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
Воспользоваться общественным транспортом можно будет только будучи в средстве защиты. Фото: pixabay

В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.

С этого дня в регионе вводится «масочный режим», согласно которому из дома жители смогут выйти только в средстве индивидуальной защиты. Изменения также коснутся общественного транспорта.

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, сообщает RT, объяснительная работа с пассажирами начнется 3 мая. А с 12 числа пассажирам без масок запретят ездить на общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый вирус Covid-19 унес жизни еще 34 инфицированных пациентов в Москве. По данным горштаба по борьбе с распространением инфекции, общее число жертв в столице выросло до 729. Жителям напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

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В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
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