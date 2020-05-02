Коронавирус унес жизни еще 34 инфицированных пациентов в Москве

Коронавирус унес жизни еще 34 инфицированных пациентов в Москве
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты — в Москве скончались еще 34 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. По данным горштаба по борьбе с распространением инфекции, общее число жертв в столице выросло до 729.

В штабе также напомнили, что до 11 мая включительно все жители Москвы должны соблюдать режим самоизоляции. При любых симптомах ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

В России, по данным оперативного штаба, выявлено более 124 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели 15 тыс. 13 человек, скончались 1 тыс. 222.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге к вечеру увеличивается уровень самоизоляции. Улицы постепенно пустеют, горожане расходятся по домам. К 20:30 соответствующий индекс составил 3,4 балла.

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