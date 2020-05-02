Улицы Петербурга пустеют: индекс самоизоляции вырос до 3,3

Улицы Северной столицы начали пустеть, жители расходятся по домам. Уровень самоизоляции в городе постепенно растет.

Обо всем стало известно сегодня, 2 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 20:30 соответствующий индекс составил 3,4 балла.

В сервисе уточнили, что на улицах «есть люди». В семь часов вечера показатель составлял 3,3 балла. При этом еще часом ранее он равнялся 3,1. По информации «Яндекс.Карт», до ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субботу в 20:00 индекс самоизоляции составлял 2,7 балла.

Напомним, петербуржцев просят не выходить из дома без необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие проводят спецобработку зданий полиции в Петербурге. Сегодня они провели обеззараживание по 11 адресам.