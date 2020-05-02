Военнослужащие проводят спецобработку зданий полиции в Петербурге

В связи с пандемией коронавируса военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приступили к спецобработке объектов полиции в Петербурге. Сегодня они провели обеззараживание по 11 адресам.

Обработку проводят военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Обеззараживанию подвергаются прилегающие территории объектов ГУ МВД, площадки массового пребывания людей, перила, лавки, дверные ручки и поручни.

Всего будет обработано 30 объектов полиции. Обработка ведется дезинфицирующими растворами с применением спецмашин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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