В Италии российские военные провели дезинфекцию в доме престарелых

Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали еще три лечебных учреждения в исторической части столицы провинции Брешиа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа», — говорится в сообщении.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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