Фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию

Фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkinа

Некоторые заметили, что артистка стала лучше выглядеть после серьезной болезни.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем пишут пользователи под постами артистки Надежды Бабкиной в социальной сети Instagram. Певица выложила новое фото, а в тексте написала о том, что наконец вернулась домой. Она поблагодарила всех за поддержку – судя по тому, как Бабкина выглядит, ее самочувствие улучшилось. Многие рады за артистку, которой удалось побороть коронавирус, другие же заподозрили артистку во вранье.

Фанаты не верят, что Бабкина действительно болела. Они считают, что она делала пластическую операцию, а всем сказала, что у нее диагностировали коронавирус. Для чего артистке обманывать подписчиков – не совсем понятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бабкину наконец выписали из больницы, она здорова. Артистка должна была отправиться домой только через несколько дней, но врачи решили, что она готова.

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Фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию
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