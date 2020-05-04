Петербургский медик объяснил сложность диагностики коронавируса

Заместитель руководителя НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал, почему иногда тесты на COVID-19 дают ложный результат, а также спрогнозировал выход на плато по заболеваемости.

Ученый отметил, что сегодняшние российские тесты качественные, поскольку Роспотребнадзор увеличил чувствительность к клеткам вируса. Тем не менее, анализ может показать ошибочный результат, если неправильно использовать тест.

Если человек переносит коронавирус в серьезной форме, болеет уже 10-12 дней, то брать мазок на анализ из ротоглотки — практически бесполезно, скорее всего, результат будет отрицательным. Это объясняется тем, что на данной стадии вирус уже пробрался в легкие, и на слизистой его может и не быть. Семенов также отметил, что говорить о выходе на плато пока нельзя, первые выводы можно будет сделать только через пару недель, в случае сохранения ограничительных мер и строгого их соблюдения гражданами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие привычки могут подорвать здоровье на самоизоляции, даже если вы не больны коронавирусом.