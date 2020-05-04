Врачи рассказали о вредных привычках, которые могут подорвать здоровье на самоизоляции

После долгого сидения за компьютером необходимо размяться. Фото: pixabay.com

После долгого сидения за компьютером необходимо размяться. Фото: pixabay.com

Диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев перечислили самые вредные привычки, которыми злоупотребляют россияне во время пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции.

Как сообщает «Вечерняя Москва», самыми распространенными вредными привычками на самоизоляции у россиян остаются переедание, употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни.

Кириленко рассказала, что самой большой ошибкой в текущей ситуации являются ночные переедания, которые грозят ожирением и скрытыми хроническими заболеваниями.

По словам Устющева, еще одной пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. Он посоветовал тем, кто работает дистанционно, сделать разминку после окончания смены и пройтись по квартире.

Специалист заявил, что все, кто сейчас находится на самоизоляции, должны «потеть от физической нагрузки» пять раз в неделю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор допустил возможность продления ограничений до июня.