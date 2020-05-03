Роспотребнадзор допустил возможность продления ограничений до июня

Если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса могут быть продлены до июня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Попова подчеркнула, что, если россияне будут соблюдать самоизоляцию, после 12 мая ряд ограничений может быть снят. По её словам, особенно важно «пересидеть» майские праздники.

В России зарегистрировано 134 тыс. 687 случаев коронавируса. За последние сутки в стране выявили 10 тыс. 633 новых зараженных. С начала пандемии выздоровели 16 тыс. 639 пациентов, скончались 1 тыс. 280.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки выявили 62 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 1 тыс. 37.