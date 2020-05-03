Новые случаи коронавируса подтвердили в 18 населенных пунктах Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировано 1 тыс. 37 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировано 1 тыс. 37 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки выявлено 62 случая коронавируса. Новых заболевших обнаружили в пяти районах.

Общее число зараженных достигло 1 тыс. 37. Скончались трое, выздоровели 188, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на данные оперативного штаба.

Новые случаи коронавируса подтверждены в Гатчинском, Всеволожском, Кингисеппском, Ломоносовском и Приозерском районах. В том числе в Кудрово, Сертолово, Гатчине, Никольском, Сиверском, Вырице, Изоре, Новоселье, Малом Карлино и Приозерске.

Как отметили в пресс-службе, коронавирус, в частности, выявлен в больнице №1 имени Кащенко в Гатчинском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 10 тыс. 633 новых случая коронавируса. Общее число заболевших превысило 134 тыс. С начала пандемии скончались 1 тыс. 280 человек, выздоровели 16 тыс. 639.