В Петербурге поликлиника №42 начнет принимать пациентов с коронавирусом

Городская поликлиника №42, расположенная на улице Ленсовета, 54, станет стационаром для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом в понедельник, 4 мая, сообщают в пресс-службе городской администрации. На данный момент разработаны проектные решения по перепланировке и оснащению необходимым медицинским оборудованием будущего стационара. После перепрофилирования поликлиника станет отделением больницы №20. Планируется, что в ней разместят 230 пациентов.

Кабинеты врачей превратят в палаты, для больных в тяжелом состоянии организуют реанимационное отделение. Также на входе и выходе будут специальные санитарные шлюзы. Подготовят специальные зоны отдыха, где смогут оставаться медики, в случае длительного пребывания внутри учреждения. Запуск стационара намечен на 15 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет территориального развития Петербурга в полном составе перешел на удаленную работу, так как у одного из сотрудников выявили коронавирус.