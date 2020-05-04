Сотрудник комитета территориального развития Петербурга заразился коронавирусом

У одного из работников комитета территориального развития Северной столицы диагностировали коронавирусную инфекцию.

Комитет перешел на удаленный режим работы. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил глава ведомства Александр Бельский, которого цитирует издание 78.ru. Председатель комитета объяснил, что после того, как диагноз у однообразий из работников подтвердился, сдать тесты пришлось всем его коллегам.

На следующей неделе ожидается повторная сдача анализов. Тогда станет понятно, заразился ли кто-то еще. Бельский также отметил, что часть комитета работает на дому еще с момента объявления пандемии в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди петербургских медиков насчитывается уже одиннадцать человек, погибших от последствий коронавирусной инфекции. Последней жертвой стала 54-летняя санитарка НИИ имени Вредена.