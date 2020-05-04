В Петербурге от коронавируса умерла санитарка НИИ имени Вредена

Супруг погибшей женщины до сих пор не может поверить в случившееся. Фото: pixabay.com

Супруг погибшей женщины до сих пор не может поверить в случившееся. Фото: pixabay.com

В Северной столице пополнился список медицинских работников, погибших на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Одиннадцатым медиком, умершим от коронавируса стала санитарка, работавшая в 9-м отделении НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена 54-летняя Юлия Ясюлевич. Трагическую новость в понедельник, 4 мая, сообщил портал «Доктор Питер».

Супруг погибшей, Петр, рассказал, что вскоре после закрытия учреждения на каранитин у Юлии диагностировали двустороннюю пневмонию и сразу госпитализировали в городскую больницу №40 в Сестрорецке. К сожалению, спасти женщину не удалось, и 1 мая санитарка скончалась. Однако Петр признается, что до сих пор ждет, что ему позвонят и сообщат об ошибке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки жертвами коронавируса в Северной столице стали еще трое человек.