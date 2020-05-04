В Петербурге скончались еще три человека с коронавирусом

Подробной информации о погибших пока нет. Фото: pixabay.com

Подробной информации о погибших пока нет. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Северной столице от последствий коронавирусной инфекции скончались трое людей. Число погибших выросло до 37 человек.

О новых летальных случая, произошедших 3 мая, сообщили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Подробной информации об умерших, — такой, как возраст или наличие сопутствующих заболеваний, — пока нет.

Отметим, что число выздоровевших петербуржцев достигло 1197 человек, при том, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 5346 случаев заражения COVID-19. Ежедневно тестирование на коронавирус проходят несколько тысяч жителей Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в данный момент на карантине находится свыше трех тысяч горожан. Более ста из них — в специальном обсерваторе, еще 541 соблюдают строгую самоизоляцию дома. Остальные являются контактными.