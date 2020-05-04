За сутки в Петербурге провели более трех тысяч тестов на COVID-19

За минувшие сутки в Северной столице на наличие коронавирусной инфекции в организме проверили 3104 местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на сегодняшний день, 4 мая, на карантине находится 3115 петербуржцев, из которых 105 находятся в обсерваторе, 541 — на домашней самоизоляции, а 2469 — контактные.

За последний день в городе обработали 815 вызовов, поступивших на номер 122 в Единую региональную справочную службы по вопросам коронавируса. В службу 112 обратились 615 человек. 59 человек сообщили о прибытии из-за рубежа. 140 обращений направили в «скорую помощь», 164 — в полицию.

Всего в Петербурге выявлено 5029 случаев заражения коронавирусом, из больниц после выздоровления выписали 1061 человека, 34 пациента скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки снова выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.