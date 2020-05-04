В России за сутки снова выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

За сутки коронавирус унес жизни 76 людей. Всего за врем пандемии в России скончались 1356 человек. Фото: pixabay.com

За сутки коронавирус унес жизни 76 людей. Всего за врем пандемии в России скончались 1356 человек. Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба, по состоянию на 4 мая на территории России выявлен 10 581 случай заражения COVID-19.

Новые пациенты с коронавирусом зарегистрированы в 82 регионах страны. Свыше половины из них (5362 человека) оказались бессимптомными переносчиками. Также за прошедшие сутки выписаны 1,5 тысячи человек, которые успешно победили заболевание.

Наибольшее число зараженных наблюдается в столице, где выявлено 5795 инфицированных, а также в Ленинградской области, где 803 новых больных. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 317 новых случаев коронавируса. В общей сложности, по стране свыше 145 тысяч граждан с подтвержденным COVID-19. Количество вылечившихся людей выросло до 18 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Европа постепенно отменяет строгие коронавирусные ограничения. К примеру, в Италии вновь заработал общепит, промышленность и возобновились строительные работы.