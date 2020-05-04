Европа начинает смягчать коронавирусные ограничения

Европа начинает смягчать коронавирусные ограничения
Европа постепенно выходит из карантина. Фото: pixabay.com

Ряд стран, пострадавших от коронавируса, начинают выходить из карантина, смягчая ограничения по коронавирусу.

Как сообщает РИА Новости, так, в Италии с понедельника, 4 мая, открываются заведения общепита на вынос, возобновляется промышленное производства и работа на строительных площадках. Власти решили открыть зеленые территории. Гражданам разрешили индивидуально тренироваться.

В Испании собираются открыть часть частных заведений по предварительной записи, также будут работать кафе на вынос.

Бельгия решила начать снятие ограничений с разрешения на работу компаниям, которые не имею массовых взаимодействий с клиентами.

Граждане Греции смогут свободно перемещаться внутри страны, посещать некоторые магазины, а также церкви для индивидуального поклонения.

В Польше возобновляют работу отелей и мест ночлега, а также торговых центров, но с ограничением числа посетителей. Кроме того, польские власти разрешили открыть стадионы, где смогут тренироваться не более шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до создания вакцины часть ограничений по коронавирусу в России сохранят.

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