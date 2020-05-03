До создания вакцины часть ограничений по коронавирусу в России сохранят

До создания вакцины часть ограничений по коронавирусу в России сохранят
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Граждане должны быть готовы к тому, что к нормальной жизни они не смогут вернуться сразу.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на телеканале «Россия 24». Он заявил, что власти будут вынуждены оставить часть ограничений по коронавирусу вплоть до создания вакцины. Все меры снимут поэтапно, чтобы не дать инфекции распространяться и дальше. Мурашко подчеркнул, что выход на плато не значит, что можно радоваться и забывать об осторожности, ведь не исключено, что будет вторая волна пандемии.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет»,

— объяснил Мурашко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кардиолог призывает ужесточить карантин в России. Он считает, что нужно строже контролировать людей, чтобы коронавирус не распространялся.

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