Кардиолог призывает ужесточить карантин в России

Он считает, что нужно строже контролировать людей, чтобы коронавирус не распространялся.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказал главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов, пишут РИА Новости. Врач отметил, что хотел бы ужесточения карантина в стране – чтобы людей жестче наказывали за нарушение режима самоизоляции, карантинные меры также должны быть строже, убежден он. Эксперт считает, что россияне плохо соблюдают все меры предосторожности, а сейчас, во время праздников, они и вовсе позабыли об осторожности. Бойцов боится, что уже в ближайшее время эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений из-за коронавируса. Нарушения могут привести к усилению мер после 12 мая. В этом случае режим самоизоляции и другие ограничения вероятно продлят до июня.