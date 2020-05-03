Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений из-за коронавируса

В случае, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские выходные, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса могут быть продлены. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нарушения могут привести к усилению мер после 12 мая, подчеркнула Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». В этом случае режим самоизоляции и другие ограничения вероятно продлят до июня.

Попова подчеркнул, что особенно важно «пересидеть» майские праздники.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире выявлено более 3,4 млн зараженных.

В России с начала пандемии подтверждено более 134 тыс. случаев коронавируса. Скончались 1 тыс. 280 человек, выздоровели 16 тыс. 639.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России. Он подчеркнул, что нарушение режима самоизоляции может привести к увеличению смертности среди групп риска.