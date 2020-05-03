Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин
Главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Фото: rosminzdrav.ru

Карантинные меры в России, введенные из-за пандемии коронавируса, должны быть гораздо жестче. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.

«С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Кардиолог подчеркнул, что нарушение самоизоляции может привести к увеличению смертности среди групп риска. Из-за нагрузки на систему здравоохранения также вырастет число летальных исходов среди пациентов с другими болезнями. Об этом свидетельствует опыт других стран.

«При этом следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования», — отметил Сергей Бойцов.

Академик добавил, что число случаев коронавируса в России, скорее всего, выросло из-за увеличения ПЦР-тестов. Однако не стоит исключать и следствие недостаточного соблюдения мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила продление карантинных мер до июня. Такое развитие событий возможно в том случае, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

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