В Петербурге выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

В Северной столице за прошедшие сутки выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число пациентов с COVID-19 выросло до 5 572 человек.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, на 5 мая в городе количество зараженных коронавирусом превысило 5,5 тысяч человек. При этом выздоровело с начала пандемии 1 468. Число погибших также увеличилось на три человека, достигнув 37.

Также за минувшие сутки выявили 5 241 человека с подозрением на коронавирус, у них взяли тесты, результаты которых пока неизвестны. Из них 2 469 пациентов — контактные, 676 должны строго изолироваться у себя дома, еще 113 граждан остаются на двухнедельный карантин в обсерваторе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего на территории России к 4 мая обнаружено 10 102 случая подтвержденной коронавирусной инфекции.