Снова снижение: в России выявили 10 тысяч новых заражений COVID-19

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным оперштаба страны на утро 5 мая, новые пациенты с подтвержденным коронавирусом зарегистрированы в 83 регионах страны из 85. Таким образом, общее число россиян, инфицированных COVID-19, выросло до 155 370 человек. При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 1 770 человек, до 19 865.

Отметим, что летальные случаи летальные случаи среди пациентов с коронавирусом участились: за вчерашний день погибло 96 человек. В общей сложности, пандемия унесла жизни 1 451 пациента в России. Тем не менее, у большинства заболевание протекает бессимптомно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирусную инфекцию свыше пяти тысяч горожан.