За минувшие сутки на коронавирус обследовали свыше 5 тысяч жителей Петербурга

За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба Петербурга, анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 взяты у 5 241 человека.
На данный момент, утро вторника, 5 мая, строгий карантин предписан 3 258 петербуржцам, у которых подозревают коронавирус. Большая часть из них — контактные, 676 человек соблюдают режим самоизоляции на дому, еще 113 находятся в обсерваторе.
В Единую региональную информационную службу по вопросам о коронавирусе (по номеру 122) за этот период поступило 1339 обращений. Также о возвращении на территорию России из других стран отчитались 131 человек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наиболее уязвимая для коронавирусной инфекции категория населения — люди с бронхиальной астмой. Не менее опасны при коронавирусе и другие заболевания легких, в связи с чем пациентам с пульмонологическими проблемами настоятельно рекомендуют не выходить на улицу.