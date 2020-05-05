Названа самая уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус тяжелее всего переносят люди, страдающие бронхиальной астмой, в связи с чем им необходимо быть особенно осторожными.

Главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, что все, у кого есть хронические бронхо-легочные заболевания, намного тяжелее переносят вирусные инфекции. Он призвал всех людей с астмой и другими заболеваниями легких оставаться дома.

Врач заявил, что им следует с серьезно относиться к мерам безопасности по коронавирусу, в частности, соблюдать социальную дистанцию и не забывать надевать маски для минимизирования риска заражения.

Кроме того, астматики должни иметь письменный план действий при астме с инструкциями, в который включены сведения о препаратах, индивидуальные рекомендации и номера телефонов, куда можно обратиться при первых признаках респираторной инфекции.

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