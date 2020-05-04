Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств в борьбе с Covid-19

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств в борьбе с Covid-19
Мытье рук. Фото: pixabay

Мытье рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что миллионы людей по всей Земле не имеют возможности регулярно мыть руки, так как у многих из них нет дома водоснабжения.

На брифинге в Женеве глава ВОЗ отметил, что мытье рук остается одной из лучших мер общественного здравоохранения, защиты от вируса COVID-19 и многих других болезней. Он также напомнил, что пятого мая отмечают Всемирный день гигиены рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений в России. По словам Анны Поповой, в последнюю очередь будет принято решение о снятии запрета на проведение массовых мероприятий.

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