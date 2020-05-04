Попова назвала «финальную точку» в снятии ограничений в России

Ограничительные меры, введенные в связи угрозой распространения инфекции Covid-19, будут снимать плавно, как и вводили. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, снятие запрета на проведение массовых мероприятий будет приниматься в последнюю очередь.

В интервью «России-24» глава Роспотребнадзора рассказала, что о том, какое из ограничений снимут прежде всего, станет известно после 12 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.