«Еще далеко»: в Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

&#171;Еще далеко&#187;: в Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россияне в незначительной мере соблюдают требования самоизоляции. Фото: pixabay

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости инфекцией Covid-19. Такое заявление сделал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пульмонолог объяснил свои слова тем, что граждане России не в значительной мере соблюдают требования карантина. Из-за этого, по его мнению, диагностируется большое число новых зараженных.

По словам Авдеева, до пика еще далеко.

Как отметила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, низкая смертность россиян с подтвержденным коронавирусом объясняется тем, что медики вовремя выявляют инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие сферы будут востребованы после пандемии. Активный рост ждет телемедицину и персональные медуслуги с использованием новейших технологий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минздрав россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отважная петербурженка обожгла руки во время пожара в квартире на Луначарского
«Встали и вышли»: около 350 калининградских медиков отказались ...
Петербургские организации подарили медикам 10 тысяч защитных экранов
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавиурсной инфекцией
Белый дом опроверг информацию о новом прогнозе об удвоении числа жертв Covid-19
«Еще далеко»: в Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на ...
В Парголово иномарка съехала в кювет
Стало известно, какие сферы будут востребованы после пандемии