«Еще далеко»: в Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости инфекцией Covid-19. Такое заявление сделал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пульмонолог объяснил свои слова тем, что граждане России не в значительной мере соблюдают требования карантина. Из-за этого, по его мнению, диагностируется большое число новых зараженных.

По словам Авдеева, до пика еще далеко.

Как отметила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, низкая смертность россиян с подтвержденным коронавирусом объясняется тем, что медики вовремя выявляют инфекцию.

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