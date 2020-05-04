Стало известно, какие сферы будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованы после пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, после окончания сложной ситуации с инфекцией Covid-19 резко возрастет спрос на дистанционные услуги. Дворкович подчеркнул, что это касается доставки товаров, услуг, связанных с дистанционной работой и обучением.

Кроме того, активный рост ждет телемедицину и персональные медуслуги с использованием новейших технологий. При этом он выразил мнение, что кризис «переживут практически все» сферы экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер шестого мая проведет совещание по поэтапному отказу от ограничений. По словам пресс-секретаря президента, к этой дате правительство должно подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений.