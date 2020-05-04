Путин 6 мая проведет совещание по поэтапному отказу от ограничений

Глава России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации мер по борьбе с новым вирусом Covid-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обо всем стало известно сегодня, 4 мая. По словам представителя Кремля, к 6 мая правительство должно подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений.

Как сообщили РИА Новости, глава государства также заслушает от участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников из режима ограничений.

Песков подчеркнул, что старт снятия ограничительных планируется к середине текущего месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ запустил новый сервис для поддержки граждан в период пандемии. Новым порталом могут воспользоваться как обычные граждане, так и представители предпринимательства.