Кабмин РФ запустил новый сервис для поддержки граждан в период пандемии

В правительстве рассчитывают, что в скором будущем, при вводе определенных данных, система сама будет предлагать пользователю нужный раздел. Фото: http://government.ru

В правительстве рассчитывают, что в скором будущем, при вводе определенных данных, система сама будет предлагать пользователю нужный раздел. Фото: http://government.ru

Правительство Российской Федерации запустило новый сервис, где можно получить информацию о всех мерах государственной поддержки населения, доступной в период пандемии коронавируса.

Новым порталом могут воспользоваться как обычные граждане, так и представители предпринимательства. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Кабинета министров. Интернет-портал содержит около 80 вариантов государственной поддержки.

Варианты помощи населению сгруппированы по категориям: общие меры, поддержка граждан, помощь бизнесу. В свою очередь, сферы делятся на отрасли и виды деятельности, и так далее. В каждом разделе можно ознакомиться с полными условиями и сроки предоставления поддержки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил рассмотреть обращения частных учреждений культуры, которые просят о помощи.