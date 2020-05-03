Беглов поручил рассмотреть обращения деятелей культуры по поддержке сферы

Правительство Петербурга получило коллективные обращения негосударственных театров, музеев, креативных пространств и галерей. Они выступили с предложениями по поддержке сферы в условиях пандемии коронавируса.

«Александр Беглов поручил рассмотреть все поступившие просьбы», — сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Комитет по культуре начал сбор информации о состоянии негосударственных учреждений культуры в период пандемии. Ведомству предстоит изучить и проанализировать сведения о численности работников, мероприятиях и затратах организаций. Данный от организаций принимаются до 11 мая включительно.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 5 тыс. 29 случаев коронавируса. Скончались 34 человека, выздоровели 1 тыс. 61. На карантине в городе пребывают 3 тыс. 266 человек, из них 58 — в обсерваторе, 428 — на самоизоляции, 2 тыс. 780 — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга поддержит субсидиями городские некоммерческие организации, работающие в сфере культуры.