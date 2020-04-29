Смольный поддержит субсидиями НКО в сфере культуры

Петербургские некоммерческие организации, работающие в сфере культуры, получат поддержку от Смольного в виде субсидий.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Целью этих меры станет сохранение организаций, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В Смольном также отметили, что все культурные мероприятия, запланированные в городе на ближайшее время, перенесли на неопределенный срок. Городские субсидии помогут негосударственному сектору сохранить зарплату своим сотрудникам и возобновить работу после снятий ограничений.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается порядка тысячи НКО в сфере культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихонова просит предоставить субсидии бизнесу, арендующему частные помещения.