Тихонова просит предоставить субсидии бизнесу, арендующему частные помещения

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Надежда Тихонова предлагает предоставить субсидии на возвратной основе предпринимателям, которые арендуют частные помещения. Обращение с просьбой она направила на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

На фоне пандемии коронавируса Петербург предоставил поддержку в виде отсрочки или отмены арендных платежей предпринимателям, арендующим помещения в городской или муниципальной собственности. При этом мера не распространяется на бизнес, который арендует объекты у частных лиц.

«Считаю, справедливым будет уравнять возможности организаций по оплате аренды», — подчеркнула Надежда Тихонова.

Депутат считает, что в данной ситуации нарушаются принципы предпринимательской конкуренции, так как одни бизнесмены получают существенное преимущество.

Тихонова подчеркнула, что правительство обязано принять все возможные меры, чтобы не допустить закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, и как следствие сокращения рабочих мест и потери источника дохода многих горожан.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как малый бизнес Петербурга пытается выжить в условиях пандемии.