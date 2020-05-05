Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 выдвинул свою версию трагедии

Расследование трагедии специалистами Межгосударственного авиационного комитета еще не завершено. Фото: pixabay.com

Расследование трагедии специалистами Межгосударственного авиационного комитета еще не завершено. Фото: pixabay.com

Ровно год назад, 5 мая 2019 года, самолет SSJ-100 вспыхнул при посадке в аэропорту Шереметьево, что стало причиной смерти 41 человека.

Пилот воздушного судна, Денис Евдокимов, впервые дал интервью, в котором высказал свое мнение о случившемся. Специалист считает причиной трагедии недоработки, допущенные создателями лайнера. В частности, самолет не соответствовал нормам летной годности.

Тщательное изучение недостатков самолета помогло бы избежать повторения аналогичной ситуации и обеспечить необходимую безопасность полетов, минимизировав риски, заявил Евдокимов в интервью изданию Lenta.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 5 мая, в годовщину трагедии, в столичном аэропорту Шереметьево вынужденно совершил экстренную посадку «Сухой Суперджет-100», вылетавший в Самару. Причиной стал отказ двигателя.