Коронавирус выявили у 53 жителей Ленобласти за сутки

В самой Ленобласти по количеству заражений лидируют Всеволожский и Выборгский районы.Фото: pixabay.com

В самой Ленобласти по количеству заражений лидируют Всеволожский и Выборгский районы.Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Ленинградской области диагноз коронавирусная инфекция зафиксировали у 53 местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, новые случаи инфицирования зафиксировали во Всеволожске, Мурино, Кудрово, Первомайском, Гатчине, Рощино, Пудомягах, Коммунаре, Кингисеппе, Киришах, Ропше, Тихвине и ряде других населенных пунктов.

Всего с начала эпидемии вируса в 47 региона коронавирус нашли у 1149 человек. За все время врачи вылечили 258 пациентов. Летальных исходов остается 3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. На 5 мая в городе количество зараженных коронавирусом превысило 5,5 тысяч человек. При этом выздоровело с начала пандемии 1 468.